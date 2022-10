Paulo Skaf afirmou que o empresariado apoia a reeleição de Bolsonaro - Divulgação Fiesp

Publicado 22/10/2022 13:27

O ex-presidente da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) Paulo Skaf divulgou um vídeo defendendo a reeleição do atual presidente e candidato pelo PL, Jair Bolsonaro , e criticou uma manchete de jornal que afirmava que o setor empresarial apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições 2022.



"Eu acho graça quando eu leio uma manchete de jornal como essa: 'Lula recebe apoio de empresários e Bolsonaro, de sertanejos'. A manchete certa seria: 'Bolsonaro recebe o apoio de sertanejos e de empresários'", afirmou Skaf.



"Eu sou empresário. Durante 18 anos, até pouco tempo atrás, presidi uma das maiores entidades empresariais do mundo, que é a Fiesp", disse ele na gravação. "Eu posso assegurar vocês que, maciçamente, essa classe [...] apoia o presidente Bolsonaro e a sua reeleição."

No dia 14, Skaf já havia manifestado apoio ao atual chefe do Executivo no segundo turno das eleições, que ocorre em 30 de outubro.



“Durante quase 18 anos, até o fim do ano passado, presidi o SESI-SENAI, oferecendo educação de qualidade, formação profissional. Enfim, dando oportunidade para pessoas crescerem na vida. Mas tudo isso se perde se nós não tivermos menos Estado, menos impostos, menos burocracia. E tudo isso é o que o presidente Bolsonaro acredita e faz”, disse o empresário, em vídeo publicado nas redes sociais.



Paulo Skaf concorreu ao governo de São Paulo em três oportunidades. Em 2010, filiado ao PSB, conseguiu ter 1.038.430 votos. Quatro anos depois, pelo MDB, teve 4.594.708 votos. Em 2018, recebeu 4.269.865 votos, ficando em segundo lugar.