Cerca de 400 apoiadores aguardam a chegada de Bolsonaro e Tarcísio - Reprodução: Divulgação

Cerca de 400 apoiadores aguardam a chegada de Bolsonaro e TarcísioReprodução: Divulgação

Publicado 22/10/2022 11:57

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e o ex-ministro e candidato ao Governo do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) são aguardados no Internacional Eventos, antiga fábrica da Phillips em Guarulhos, onde farão um comício.



O evento estava marcado para começar às 10 horas. No espaço adaptado para alojar o comício, cerca de 400 pessoas aguardam pelos dois candidatos.



Nas pausas que o serviço de som dá nos jingles das campanhas de Bolsonaro e Tarcísio, os apoiadores do presidente entoam palavras de ordem "Lula ladrão, seu lugar é na prisão".



Os militantes também gritam o nome do Grupo de Comunicação Jovem Pan, que durante a semana foi proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de proferir alguns termos pejorativos ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), bem como fazer menção aos processos judiciais contra o petista, angulados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

* Com informações de Estadão Conteúdo