Maria Claudia Bucchianeri, ministra do TSE - Reprodução

Publicado 21/10/2022 20:01

As 8 inserções na TV concedidas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) na propaganda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como direito de resposta foram suspensas, nesta sexta-feira (21), pela ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Também foi suspenso o direito do presidente de usar 2 minutos e 8 segundos na propaganda de bloco do petista. Bucchianeri decidiu pela suspensão para que o colegiado também analise o pedido. “Concedo, excepcionalmente, eficácia suspensiva ao recurso, até respectiva análise colegiada”, disse a magistrada.



Na última quinta-feira (20), a mesma ministra havia decidido pela autorização das 8 inserções e os minutos na propaganda de bloco de Lua. No entanto, Bucchianeri atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente, que solicitava o mesmo tratamento para ambos os candidatos, e revogou a decisão.

Desta forma, a magistrada também suspendeu 42 inserções de direito de resposta no rádio que havia concedido a Lula. E, na quinta-feira, ela retirou a autorização de 164 direitos de resposta na TV concedidos ao petista, atendendo a um recurso da defesa de Bolsonaro. Ela alegou que a análise deve ser feita pelo plenário do TSE.



O Tribunal Superior Eleitoral julgará, neste sábado (22), 184 pedidos de resposta de Lula e 20 de Bolsonaro. O plenário virtual será aberto às 00h e os ministros devem apresentar os votos até às 23h59. Se a solicitação do petista for aceita, ele disse que utilizará o tempo para falar sobre proposta de governo.