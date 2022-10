Jair Bolsonaro (PL) tem 57,6% dos votos válidos e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42,4% em São Paulo. - Reprodução

Publicado 21/10/2022 17:13

Rio - De acordo com o levantamento do Paraná Pesquisas, realizado entre 16 a 20 de outubro de 2022, e divulgado nesta sexta-feira (21), o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 57,6% dos votos válidos e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem 42,4% no Estado de São Paulo.

A pesquisa ouviu 1.810 leitores no estado e a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95%. Nela, 51, 9% afirmaram ter intenção de votar em Bolsonaro, 38,2% em Lula, branco/nulo/nenhum foi 5,9% e 4% não sabe ou não respondeu.

No primeiro turno, Bolsonaro teve 47,1% dos votos válidos em São Paulo, enquanto Lula teve 40,89%.