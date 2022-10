De acordo com pesquisa, Jair Bolsonaro (PL) tem 50,5% das intenções de votos válidos, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 49,5% - Reprodução/AFP/PR

De acordo com pesquisa, Jair Bolsonaro (PL) tem 50,5% das intenções de votos válidos, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 49,5%Reprodução/AFP/PR

Publicado 21/10/2022 16:12 | Atualizado 21/10/2022 16:14

Rio - Pesquisa Futura Inteligência, encomendada pelo banco Modal, divulgada nesta sexta-feira (21), mostra o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), com 50,5% das intenções de votos válidos, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 49,5%. De acordo com a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, os dois candidatos que disputam o segundo turno das eleições 2022 estão empatados tecnicamente.



No levantamento em que se considera os votos válidos, são excluídos os brancos, nulos e as pessoas que dizem que não sabem em quem vão votar.



Na pesquisa divulgada pelo instituto na semana passada, Lula aparecia à frente de Bolsonaro, também dentro da margem de erro, em relação aos votos válidos.



Em relação à pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos é apresentado e se considera os brancos, nulos e quem não soube responder, desde a última semana, Lula oscilou um ponto para baixo e Bolsonaro, 0,4 para cima. Nos votos totais, Bolsonaro marcou 46,9% das intenções, enquanto o petista teve 45,9%. Nesse índice, os dois também estão empatados tecnicamente.



Os que não sabem, não responderam ou estão indecisos somam 3,3% e os brancos e nulos, 3,8%.



Na espontânea — quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado —, os dois continuam empatados dentro da margem de erro. O atual presidente recebeu 46,3% e Lula, 45,0%.



Os que não sabem, não responderam ou estão indecisos somam 4,4% e os brancos e nulos, 4,2%.



Para realizar o levantamento, o instituto ouviu 2.000 pessoas entre os dias 17 e 19 de outubro, fazendo entrevistas telefônicas assistidas por um computador. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e a pesquisa tem nível de confiança de 95%. Os dados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08523/2022.



Primeiro turno

De acordo com o TSE, Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345). O vencedor do segundo turno das eleições, marcado para o próximo dia 30 de outubro, irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.



Além do presidente, também haverá uma segunda rodada de votação para decidir o governador que assumirá no próximo ano em 12 estados.