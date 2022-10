Deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) deve entregar assinaturas à mesa diretora da Câmara ainda nesta sexta-feira - Reprodução/Câmara dos Deputados

Publicado 21/10/2022 18:56

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) afirmou nesta sexta-feira (21) que conseguiu coletar o número de assinaturas necessárias para criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar institutos de pesquisas eleitorais. Segundo o parlamentar, 177 assinaturas foram coletadas até a tarde de hoje.



Jordy protocolou o pedido junto aos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Capitão Derrite (PL-SP) e Paulo Eduardo Martins (PL-PR). Os parlamentares querem investigar o “uso político” das pesquisas para influenciar a escolha dos eleitores.



Bolsonaristas se reuniram para protocolar a proposta após divergências entre as pesquisas de intenção de voto e o resultado do primeiro turno. Nos levantamentos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) poderia ser derrotado ainda no primeiro turno pelo ex-presidente Lula (PT) ou ficaria até 10 pontos percentuais atrás do petista. No dia do pleito, Bolsonaro teve 43% dos votos, enquanto Lula obteve 48%.



“O que chama a atenção é que as pesquisas, em sua esmagadora maioria, tendem a influenciar o voto em favor de determinados candidatos, partidos ou espectro político, pois que os resultados eleitorais mostram que a ‘margem de (suposto) erro’ sempre favorece ao mesmo grupo, como será demonstrado. E isso pode denotar que o solicitante compra da empresa de pesquisa um resultado”, aponta o documento.