Lula (PT) participa de caminhada ao lado de Simone Tebet (MDB-MS), Marina Silva (Rede-SP) e do prefeito do município Daniel Sucupira (PT) - Reprodução

Lula (PT) participa de caminhada ao lado de Simone Tebet (MDB-MS), Marina Silva (Rede-SP) e do prefeito do município Daniel Sucupira (PT)Reprodução

Publicado 21/10/2022 15:25 | Atualizado 21/10/2022 17:19

Rio - Seguindo a agenda eleitoral, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou, na manhã desta sexta-feira (21), de uma caminhada em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, ao lado da senadora Simone Tebet (MDB-MS), terceira colocada no primeiro turno das eleições. Às 17h, o petista segue para uma caminhada em Juíz de Fora, também no estado mineiro. Por volta das 19h, Lula participará de uma live com o deputado André Janones (Avante), que será transmitida no Facebook do deputado no mesmo horário em que Bolsonaro dará entrevista para o SBT.

Durante discurso na caminhada em Teófilo Otoni (MG) nesta manhã, Lula prometeu que, se eleito, vai aumentar o valor do salário mínimo e isentar o pagamento de Imposto de Renda para as pessoas que ganharem até R$ 5 mil por mês. "É uma reivindicação do povo trabalhador que não quer pagar Imposto de Renda sob o seu salário", reforçou o petista.

"Nós precisamos é ter nesse país um presidente que entenda do povo", afirmou Lula.

Além de Tebet (MDB-MS), também participaram do evento a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) e o prefeito do município, Daniel Sucupira (PT), que comandou o desfile em carro aberto pelas ruas e reforçou as obras feitas pelo Lula na região.



Com o microfone em mãos, Simone Tebet mostrou apoio ao petista e criticou o atual presidente Bolsonaro. "Estou aqui pronta, para junto com vocês, tirar da presidência da República esse presidente desumano, que não ama o Brasil, não respeita as famílias brasileiras e que virou as costas para o Brasil no momento em que o país mais precisou. Negou vacina no braço do povo brasileiro, não respeita as mulheres, não respeita as famílias", disse.

Marina Silva (Rede-SP) ressaltou a importância da democracia. "Isso aqui é um movimento dos que estão agindo em legítima defesa da democracia, da dignidade humana, do combate às injustiças, porque é impossível ter democracia com 33 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome", contou. Marina ainda afirmou que o "Bolsonaro não conhece a força do povo, das mulheres, dos jovens e dos idosos".