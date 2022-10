João Amoêdo - Reprodução / Facebook

Publicado 21/10/2022 19:51 | Atualizado 21/10/2022 19:53

Candidato à presidência da República pelo Novo em 2018, João Amoêdo foi convidado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para participar de um ato com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana em São Paulo (SP). O empresário, entretanto, recusou o convite.



A informação foi publicada pelo G1 e confirmada pelo iG na tarde desta sexta-feira (21). Amoêdo disse à campanha petista que não pretende participar formalmente do segundo turno.

O ato petista está previsto para acontecer na Pontifícia Universidade Católica (PUC), na próxima segunda-feira (24). A campanha petista espera a participação de empresários, advogados e grupos intelectuais no evento.



O empresário declarou apoio a Lula na última semana e criticou a gestão de Jair Bolsonaro (PL) na frente do Palácio do Planalto. A notícia desagradou a cúpula do partido Novo, fundado por João Amoêdo, que está mais próximo do bolsonarismo.



A legenda liberou o voto dos filiados, mas recuou e disse que os membros não podem votar em Lula. As opções, segundo o partido, são Bolsonaro ou a anulação do voto.