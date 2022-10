Lula (PT) e Janones (Avante) fizeram uma live no facebook nesta sexta-feira (21) - Reprodução

Publicado 21/10/2022 21:30

Rio - O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou, nesta sexta-feira (21), de uma live na página do Facebook do deputado André Janones (Avante) e afirmou que se eleito, vai aumentar o valor do salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212.

"Os 600 [reais do Auxílio] ainda é pouco. Nós vamos aumentar o salário mínimo todo ano. O que todo mundo quer é ganhar um salário digno e cuidar da sua família com o seu trabalho e com o seu suor", relatou o petista.

Ao ser questionado por Janones se era possível diminuir o preço das comidas, Lula afirmou que sim. "Lógico que tem como diminuir. Primeiro você tem que aumentar a produtividade", explicou.

A transmissão atrasou uma hora do horário previsto porque, além de problemas técnicos, Lula estava participando de uma caminhada em Juiz de Fora (MG). Janones pediu desculpas pelo atraso e publicou um vídeo mostrando a multidão que estava no ato.