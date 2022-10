Victor Fasano - Reprodução do Intagram

Publicado 21/10/2022 14:35

Rio - Victor Fasano, de 64 anos, expôs o motivo de não votar no candidato Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, que acontece no dia 30 de outubro. Lula concorre com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta quinta-feira, o ator disse que o político se comprometeu com pautas ambientais em seu governo mas 'nada fez'. O artista ainda ressaltou: "não apoio quem eu não confio".

"Sempre que colegas questionam o porquê de eu não ser eleitor de Lula, eu respondo com toda tranquilidade estar ciente dos crimes que ele foi condenado. Mas no meu caso, especificamente, estive na região amazônica no governo dele, gravando uma minissérie intitulada de 'Galvez a Chico Mendes', onde nos deparamos com cenas dantescas de incêndios, cortes de árvores e florestas e grilagem de terra por toda a região. Imediatamente, um grupo de artistas se propôs a criar o "Amazônia Para Sempre", documento que levaríamos ao governo federal com demandas ambientais da época", começou ele.

"Por longos meses, não quiseram nos receber e quando o fez, ele assinou e se comprometeu, mas nada fez. Pautas ambientais não costumam fazer parte de governo algum... Se compromissos do passado não valiam nada, valeriam agora? Será que para se defender a democracia é necessário eleger um corrupto bandido?…Sinto muito, eu não apoio quem eu não confio. Fui claro?", finalizou.

Através dos comentários, Dani Suzuki apoiou o ator: "Victor, seu trabalho e dedicação há tantos anos com as nossas florestas sempre muito grandioso e impecável. Meu profundo respeito a você e seu conhecimento na área. Estarei sempre aplaudindo as pessoas que realmente fazem. Sua entrega é e sempre foi absoluta", comentou. Antonia Fontenelle, que é apoiadora de Jair Bolsonaro, repostou o vídeo do artista e escreveu: "Que orgulho Victor, saudades também. A quem possa interessar esse depoimento do Vitor é fantástico. Ele é há anos um ativista da causa meio ambiente, tem propriedade pra falar".

Victor Fasano está longe das telinhas desde 2016. Seu último trabalho foi na série "Conselho Tutelar", da Record TV. O artista também atuou em novelas da TV Globo, como "Barriga de Aluguel" (1990), "Tropicaliente" (1994), "Torre de Babel" (1998), "O Clone" (2001), "América" (2005), "Paraíso Tropical" (2007) e "Caminho das Índias" (2009).