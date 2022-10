Jair Bolsonaro ao lado do candidato ao governo do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas - Reprodução: Divulgação

Publicado 21/10/2022 14:08 | Atualizado 21/10/2022 14:10

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta sexta-feira, 21, de um encontro com lutadores de artes marciais ao lado do candidato ao governo do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos). Durante o evento realizado na capital paulista, Bolsonaro reforçou o discurso religioso usado durante toda a sua campanha eleitoral.

Os atletas reafirmaram o apoio à reeleição do atual chefe do poder Executivo e também de Tarcísio, líder nas pesquisas eleitorais contra o candidato petista Fernando Haddad (PT). Bolsonaro disse em tom religioso que seja por oração ou jejum "tudo que for possível para você fazer, você faça. O que não for, entregue nas mãos de Deus".

O presidente também comentou em tom de indireta ao seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que "qualquer coisa na vida, se colocar o cara errado, vai ter problema". "A vantagem é que eu tenho certeza que tem a mão de Deus no Brasil", completou.

Ao lado de Tarcísio, o presidente aproveitou para citar a pandemia da covid-19 e fez menção ao candidato petista, Fernando Haddad, com quem disputou o segundo turno das eleições de 2018: "Imagina com o Haddad no Brasil durante a pandemia?", questionou Bolsonaro.

Lutadores como Minotauro, José Aldo, Maurício Shogun e Fabrício Werdum Cyborg marcaram presença no encontro. A deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL) e o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fabio Wajngarten, também participaram do evento.