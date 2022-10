Da esquerda para a direita: cantor Latino, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Fábio Faria (Comunicações) - Reprodução/@Latinooficial

Da esquerda para a direita: cantor Latino, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Fábio Faria (Comunicações)Reprodução/@Latinooficial

Publicado 21/10/2022 12:12

Brasília - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (STE), Alexandre de Moraes, pediu, nesta sexta-feira, 21, que as plataformas YouTube e Twitter retirem do ar publicações feitas pelo cantor Latino com informações falsas sobre o ex-presidente e candidato nas eleições de 2022 Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A decisão do ministro ocorreu após a campanha de Lula acionar o TSE pedindo que um post com uma mensagem do cantor, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), insinuando que, se Lula for eleito, meninas e meninos passarão a frequentar o mesmo banheiro nas escolas fosse retirada do ar.

Ao atender o pedido, Moraes alegou que entendeu que a publicação busca "desinformar a população acerca de temas sensíveis".

"A Constituição Federal não autoriza, portanto, a partir de mentiras, ofensas e de ideias contrárias à ordem constitucional, a Democracia e ao Estado de Direito, que os pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores propaguem inverdades que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições", escreveu o presidente do TSE.

Apesar de até o presidente Jair Bolsonaro já ter explorado durante sua campanha o assunto sobre banheiros unissex nas escolas em uma possível eleição de Lula, o ex-presidente nunca chegou a apresentar a proposta e nem disse que adotaria a medida, se eleito.