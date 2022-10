Lula e Paes em campanha ontem - Reginaldo Pimenta

Lula e Paes em campanha ontemReginaldo Pimenta

Publicado 21/10/2022 11:50 | Atualizado 21/10/2022 12:58

Em vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira (21), o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), fez duras críticas a Jair Bolsonaro (PL) e recomendou voto em Lula (PT) no próximo dia 30. Na postagem, Paes diz que perguntou para muita gente o que Bolsonaro fez pelo estado do Rio de Janeiro nos últimos quatro anos e que a resposta é: “Nada”. O prefeito, que esteve em agenda com Lula nesta quinta-feira (20) à tarde em Padre Miguel, afirmou ainda que Lula “é o único nome nacional que tem clareza da importância e da dimensão do Rio de Janeiro para o Brasil.”



Paes iniciou o vídeo declarando que no próximo dia 30 não será escolhido somente quem vai governar o país nos próximos quatro anos, assegurando que a decisão será determinante sobre qual nação deixaremos para as próximas gerações. Na sequência, disse que algumas pessoas têm lhe perguntado se ele vota em Lula porque Bolsonaro apoiou Witzel e Crivella contra ele. E respondeu: “Talvez no jogo da política tradicional este já fosse um bom motivo. Não para mim. O Bolsonaro sempre desprezou o Rio de Janeiro.”



A seguir, o prefeito declarou que Lula fez muito para o Rio de Janeiro, desde obras, casas do projeto Minha Casa Minha Vida e também com tropas federais para ajudar no combate à criminalidade. "Cadê a ajuda destas forças federais nos últimos quatro anos? Você lembra de alguma coisa? É só discurso e só conversa", emendou.



O vídeo continua com a afirmação de que : “Tem uma coisa que o Lula sempre diz e que eu concordo plenamente. O único caminho para este país crescer de maneira responsável e justa é colocando o povo que mais precisa, o povo pobre e trabalhador, como prioridade. Tudo que o governo Bolsonaro não fez.“ Paes garantiu ter certeza de que com Lula presidente o estado do Rio voltará a ter mais investimentos, mais emprego e mais renda. Ele acredita que estas melhorias acontecerão para todo o estado, mas principalmente para o subúrbio, Zona Oeste e Região Metropolitana da capital e nas favelas.



Paes falou também que, como muita gente, não concorda em tudo com Lula. Mas diz que neste momento tem um ponto de unidade muito forte com o ex-presidente, representado pela necessidade de reconstruir o Brasil com respeito à democracia, fortalecendo as instituições e defendendo o Rio. E encerra com um chamado: “Vamos todo mundo no dia 30 votar em Lula 13 para presidente do Brasil.”