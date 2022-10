O senador eleito Sérgio Moro saiu em defesa da ministra Cármen Lúcia - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 23/10/2022 11:43

O ex-juiz federal e senador eleito Sergio Moro (União-PR) repudiou publicamente o ataque feito pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) e aliado do presidente Jair Bolsonaro à ministra do Superior Tribunal Federa (STF) Cármen Lúcia.



"Decisões judiciais podem e devem ser criticadas, mas ofensas pessoais, ainda mais grosseiras, devem ser repudiadas. Registro minha solidariedade à Ministra Cármen Lúcia contra os ataques de baixo calão contra ela perpetrados por pessoa em prisão domiciliar", escreveu Moro no Twitter na manhã deste domingo, 22.



Em vídeo divulgado por Jefferson, que cumpre prisão domiciliar, o ex-presidente nacional do PTB compara a ministra a uma "prostituta" por ela ter votado a favor da punição da Jovem Pan.



A emissora de rádio foi condenada por repetir declarações consideradas distorcidas e ofensivas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir de falas de seus comentaristas.



O ex-deputado federal, substituído por Padre Kelmon na candidatura à Presidência, é investigado por atuação em milícia digital contra democracia. No ataque à ministra do STF, ele usou outros termos ofensivos como "Bruxa de Blair" e "Carmen Lúcifer".

* Com informações de Estadão Conteúdo