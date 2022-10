João Figueiredo é criticado após declarar voto em Lula - Reprodução do Instagram

João Figueiredo é criticado após declarar voto em LulaReprodução do Instagram

Publicado 25/10/2022 09:42

Rio - João Figueiredo, de 23 anos, rebateu algumas críticas dos internautas, através do Instagram Stories, na noite desta segunda-feira, após declarar apoio ao ex-presidente Lula (PT), que é candidato a presidência nas eleições deste ano. Lula disputa com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição. O marido de Sasha Meneghel disse que é contra a associação entre política e religião e ressaltou que as pessoas são livres para votarem em quem quiserem.

"Não abri caixa de perguntas para falar sobre isso, mas isso daqui ó representa para mim um dos maiores problemas do bolsonarismo no Brasil. É a associação de Bolsonaro a Jesus, a associação da fé à devoção obrigatória a Bolsonaro. Eu sou completamente contra isso! Eu sou cristão e não voto no Bolsonaro. E eu sou cristão porque eu amo Jesus, sou crente em Jesus, não no Bolsonaro", começou ele.

"E se você é cristão, assim como eu, e não vota no Bolsonaro, eu quero te dizer: não deixe ninguém nunca pôr esse peso em você, dizendo que você é menos cristão por não apoiar as atrocidades desse governo atual. Você é livre para votar em quem quiser e você é livre para ser cristão e amar Jesus, e não apoiar o Bolsonaro, tá bom?", finalizou. Na legenda, ele completou: 'Dia 30 pé 13', escreveu ele, citando o número de urna de Lula.

Na rede social, João ainda contou como lida com as questões políticas sem que elas interfiram nas relações familiares. "Lido com respeito e amor. Exijo respeito e respeito também. Mas o amor vai acima de tudo. A gente pode pensar diferente e posso amar e te respeitar", frisou.