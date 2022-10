Em entrevista, Lula falou sobre assuntos como educação, política armamentista e exploração sexual infantil - Reprodução

Em entrevista, Lula falou sobre assuntos como educação, política armamentista e exploração sexual infantilReprodução

Publicado 26/10/2022 20:35

Rio - O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou, nesta quarta-feira (26), do podcast Brasil Pod+ com o humorista Paulo Vieira, e abordou assuntos como educação, política armamentista e exploração sexual infantil. Os apresentadores Serginho Groisman, Fátima Bernardes e Xuxa Meneghel também fizeram perguntas para o petista.

Lula contou para Paulo Vieira que, quando mais novo, não gostava de política. Em seguida, afirmou que o Brasil hoje em dia está desacreditado. "O país esta desmontando no ponto de vista das instituições", disse.

Ao ser questionado por Serginho Groisman sobre como fazer uma política educacional que olhe para o aluno, o candidato relatou que o currículo escolar tem que mudar e que vai estabelecer escola em tempo integral para a criança ter multifuncionalidade. "Nós precisamos aprender a ter uma escola que as crianças gostem de ir", ressaltou. Além disso, falou sobre a má remuneração dos professores e afirmou que "é preciso melhorar a condição de trabalho" desses profissionais.

"Terminaram as eleições, você não tem bolsonarista, não tem petista, você tem o país", disse Lula ao ser perguntado por Serginho sobre como fazer para apaziguar o Brasil caso vença. Ele afirmou ainda que, se eleito, espera que Jair Bolsonaro aceite o resultado.

Sobre a política armamentista, o petista reforçou que "precisamos abolir as armas e distribuir livros". Além disso, informou que, caso seja eleito, quer pactuar uma aliança com o governo do estado e criar um ministério de segurança pública.

Ao ser questionado por Fátima Bernardes se convidou a senadora Simone Tebet para seu ministério, Lula afirmou que ainda não conversou com ninguém. "Não quero sentar na cadeira antes de ganhar as eleições", explicou. O candidato ainda prometeu que colocará muitas mulheres no governo.

"Uma das coisas prioritárias", disse Lula ao responder a pergunta de Xuxa sobre o combate a exploração sexual infantil. Ele ainda ressaltou que vai criar uma conferência nacional para tomar uma atitude drástica de punição para quem cometer esse crime.