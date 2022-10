Postagem mente sobre suposto ataque de Janja a Bolsonaro - Arte/Comprova

Postagem mente sobre suposto ataque de Janja a BolsonaroArte/Comprova

Publicado 26/10/2022 21:18

Brasil - É falso que a socióloga Rosângela da Silva, esposa de Lula (PT), e um suposto criminoso tenham incitado a morte de Jair Bolsonaro (PL) em vídeo de dancinha, diferentemente do que afirma postagem no Twitter. Dançarino ao lado de Janja, que não possui antecedentes criminais, o cantor MC Dourado explicou que a gíria paraense usada na música do vídeo significa derrota em uma competição.*

O episódio do vídeo da dança de Janja foi noticiado pela Folha de S. Paulo. O dançarino ao lado de Janja é o funkeiro Wagner Sabino da Silva, baseado no Pará e conhecido como MC Dourado.Ele explicou que a gíria “agora é sal no Bolsonaro”, citada na música do vídeo, é usada, no Pará, para se referir a alguém que perde em uma competição.“Aqui, quando um time ganha, a gente fala ‘sal’ [para o outro], significa que acabou. Então ficou ‘sal no Bolsonaro'”, disse MC Dourado à Folha.Outras fontes encontradas pelo Comprova embasam essa afirmação. Vídeo de jogadores do Paysandu , time do Pará, no Facebook, e tuíte de torcedor do Remo , outro clube paraense, mostram o uso dessa gíria após vitórias contra adversários em campeonatos de futebol.Quanto ao local e à data do vídeo, ele foi, de fato, como alegou Gracie no tuíte verificado, gravado na casa do governador Helder Barbalho, em Belém. A gravação é de 9 de outubro.