Ambos cumprem agenda na Região SudesteReprodução/Band

Publicado 27/10/2022 09:38

Esta é a agenda desta quinta-feira, 27, dos candidatos que estão no segundo turno da disputa presidencial. Candidatos terão agenda no Sudeste. O segundo turno da eleição será no próximo domingo, dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): às 11h, fará uma carreata de Belford Roxo até São João do Meriti, onde realiza comício, e às 16h faz comício em Campo Grande, no Rio de Janeiro.

Lula (PT): às 8h, concede entrevista à rede de rádios Clube FM.