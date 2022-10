Apoiadores participaram de ato pró-Bolsonaro em reduto da esquerda carioca - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/10/2022 22:52 | Atualizado 26/10/2022 22:54

Rio - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveram, nesta quarta-feira (26), um 'adesivaço' em favor da reeleição do candidato à presidência, na Praça São Salvador, no bairro de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. O local é popularmente conhecido por ser um dos redutos da esquerda carioca que, ao saber do ato, decidiu evitar a região na noite de hoje.

O ato foi convocado pelo deputado estadual Alexandre Knoploch (PSC) e distribuiu adesivos com os números da campanha de Bolsonaro para motoristas que passavam pela praça. Apoiadores do presidente que participaram da manifestação usaram camisas verde e amarela da seleção brasileira de futebol e o 'adesivaço' contou com caixas de som tocando jingles do presidenciável e o hino nacional.

"Falaram que a gente não ia poder vir aqui na Praça São Salvador, porque é da esquerda, inclusive gente do próprio, nosso (lado) falando que a gente está botando em risco a eleição do presidente", disse o parlamentar em um vídeo nas suas redes sociais, enquanto mostrava a concentração de pessoas no local. "Todos os lugares são dos brasileiros. Aqui no Brasil quem manda são os brasileiros", completou o deputado, que não foi reeleito nas eleições deste ano.

Hoje foi dia de campanha nos bairros mais esquerdistas da zona sul do RJ.



Estamos no Flamengo, na praça São Salvador (principal Reduto do PT aqui)

Os esquerdistas hoje ficaram em casa, só o Hino e nós no meio da rua pic.twitter.com/gREkcsCrMR — . (@ruivanaro) October 26, 2022

kkkkkkkkkkkkkkkkkk a galera tá fazendo adesivaço do #Bolsonaro22 em plena Praça São Salvador (laranjeiras) mermo ahahahahahaha, só um dos espaços com maior concentração de esquerdista do Brasil, os esquerdista xingando do outro lado adoooooro pic.twitter.com/9jmcqYQ7eA — TrezÁs(@AlTrezAs) October 26, 2022

Ainda em suas redes sociais, Knoploch compartilhou um vídeo em que os participantes entoam "Lula ladrão, seu lugar é na prisão" e outros registros do ato. Nas redes sociais, eleitores contrários a Bolsonaro afirmaram que a convocação do evento ocorreu para provocador os apoiadores do também candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Pessoal dos grupo de 'zap' de moradores, Facebooks de bairro e membros das associações de moradores combinou de deixar o terreno livre para eles e evitar qualquer provocação, já que eles só se alimentam do confronto", disse um comentário. Relatos de apoiadores do presidente disseram ainda que o ato contou com a presença de policiais militares e agentes do Programa Segurança Presente no reforço do policiamento. Não houve relatos de confusão ou tumulto no evento.