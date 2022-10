Postagem mente ao dizer que aplicativo do TSE não permite denúncias contra o PT - Arte/Comprova

Publicado 26/10/2022 21:44

Brasil - É falso que o aplicativo de disque-denúncia do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para eleições, o Pardal, não aceite queixas contra o Partido dos Trabalhadores (PT). A ferramenta acata denúncias contra a legenda, mas, como ela compõe uma federação partidária com outras siglas, é preciso denunciar a federação em si, no caso, a Brasil da Esperança, que também inclui o Partido Comunista do Brasil (PC do B) e o Partido Verde (PV). O PL, do presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, pode ser denunciado como partido, visto que não integra nenhuma federação.*



Partidos federados, como é o caso do PT, não podem ser denunciados individualmente no Pardal . Perceba que o aplicativo também não permite protocolar queixa contra o PSDB, outra legenda federada.

Para denunciar o PT, o PSDB ou qualquer outro partido federado, é preciso selecionar, como “objeto da denúncia”, a opção “Federação”, e não “Partido”. Também é possível denunciar um candidato específico ou uma coligação, que é um grupo de partidos aliados para apenas a disputa das eleições.



Escolhida a opção “Federação”, o usuário poderá informar qual grupo partidário será denunciado. O Pardal, então, apresenta automaticamente como opções disponíveis as três federações partidárias existentes nas eleições de 2022: Brasil da Esperança; PSDB Cidadania; e PSOL REDE.



Para mais informações sobre como denunciar potenciais irregularidades nas eleições deste ano, o eleitor pode acessar a página no site oficial do TSE com



O que são federações partidárias

O PL, do presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, pode ser denunciado como partido, visto que não integra nenhuma federação.Para mais informações sobre como denunciar potenciais irregularidades nas eleições deste ano, o eleitor pode acessar a página no site oficial do TSE com instruções de uso do Pardal

