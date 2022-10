Bella Campos e MC Cabelinho são clicados durante passeio em shopping no Rio - Edson Aipim / Ag News

Bella Campos e MC Cabelinho são clicados durante passeio em shopping no Rio

Publicado 28/10/2022

Rio - A atriz Bella Campos, de 23 anos, e o cantor MC Cabelinho, de 26, foram fotografados durante um passeio em um shopping da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite de quinta-feira. Em sua primeira aparição pública após assumir o namoro , o casal de artistas percebeu a presença do paparazzi e a atriz aproveitou para fazer o "L" em demonstração de apoio ao ex-presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, que ocorre no próximo domingo.

Nas imagens, os dois são vistos sorridentes durante um jantar e logo depois, aparecem abraçados, caminhando pelo local.

Bella Campos e MC Cabelinho assumiram o namoro na segunda-feira após a publicação de um vídeo em que aparecem juntos, cantando a música "Deixa Acontecer", do grupo Revelação, enquanto se declaram um para o outro. No registro, a atriz canta "a razão do seu viver, sou eu" e o funkeiro responde "é mesmo". A artista ainda fez uma alteração na letra da música e disse que não tinha medo de se apaixonar, ao que o funkeiro concordou: "eu também não tenho".