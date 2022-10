Funcionários da Comlurb realizando o esquema de limpeza das Eleições 2022 - Divulgação

Publicado 28/10/2022 14:27

A Comlurb montou um grande esquema de limpeza para o segundo turno das Eleições 2022, que acontece neste domingo (30). O projeto conta com um total de 2.007 garis e 263 agentes de limpeza urbana que vão trabalhar antes, durante e após o pleito no entorno de todas as seções das 46 Zonas Eleitorais da cidade.

O planejamento operacional prevê a presença de 887 garis a partir das 6h. O segundo grupo, de 1.120, começa o serviço a partir das 17h e estará nas ruas até que todos os pontos estejam limpos. A Companhia vai atuar com 36 caminhões compactadores, oito varredeiras de grande porte, seis varredeiras compactas e 96 sopradores, que vão auxiliar no serviço de varrição mecanizada e remoção de todo material de propaganda eleitoral. A lavagem hidráulica dos logradouros vai contar com 12 pipas d'água e dez moto bombas com água de reuso.

Além do serviço de limpeza, a empresa, assim como fez no primeiro turno, volta a disponibilizar garis para auxiliar no transporte e colocação das urnas eletrônicas no sábado (29), véspera do segundo turno do pleito. O trabalho é feito a pedido da Justiça Eleitoral e com base em termo de cooperação assinado com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para as Eleições de 2022.

As equipes também farão o recolhimento das urnas eletrônicas depois de encerrada a votação. Todos os garis que vão participar desse trabalho assistiram a um vídeo-treinamento com informações e orientações sobre a forma adequada de transportar os dispositivos. Todo o serviço é realizado sob orientação de técnicos da Justiça Eleitoral e agentes da Polícia Militar.