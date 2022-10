Na cidade do Rio os ônibus municipais terão passagem gratuita no próximo domingo (28) - Divulgação

Na cidade do Rio os ônibus municipais terão passagem gratuita no próximo domingo (28)

Rio- A Prefeitura do Rio disponibilizou gratuidade nos ônibus e no sistema de BRT para o segundo turno das eleições, no próximo domingo (30). Além da capital, outras cidades também adotaram a medida, como Niterói, na Região Metropolitana, e Angra dos Reis, Engenheiro Paulo de Frontin, Rio das Flores e Rio Claro, no Sul do estado.



A medida já havia sido adotada pelos municípios no primeiro turno. Na cidade do Rio, por exemplo, a isenção da cobrança de passagens funcionará das 6h às 20h. De acordo com a prefeitura, a ideia é facilitar o trânsito de eleitores e permitir que a população carioca possa participar do segundo turno, cuja votação está prevista para o período das 8h às 17h.

Apesar disso, em todo estado do Rio não haverá passe livre no domingo (30) nos sistemas de transporte sob responsabilidade estadual, como por exemplo; ônibus intermunicipais, MetrôRio, trens da SuperVia e o transporte aquaviário operado pela CCR Barcas.

Em Niterói, as passagens de ônibus municipais serão gratuitas entre 00h e 23h59. Além disso, não será necessário apresentar o título no embarque. A prefeitura da cidade informou ainda que o serviço de transporte público vai operar com toda a frota regularmente disponibilizada em dias úteis, para atender ao fluxo extraordinário de pessoas em trânsito para as zonas eleitorais.



Em Angra dos Reis a gratuidade será das 6h30 às 20h30. Além disso, os ônibus também vão circular na escala de horário dos dias úteis durante todo o domingo para atender ao fluxo de eleitores nas zonas eleitorais da cidade. Neste período, estará suspenso o Programa Passageiro Cidadão, iniciativa que reduz a tarifa do ônibus no município.



Na Engenheiro Paulo de Frontin as passagens serão gratuitas das 8h às 17h. Em Rio das Flores, a prefeitura já disponibiliza ônibus, micro-ônibus, van e kombi gratuitos à população diariamente. No domingo, eles irão circular de 8h às 17h.



Em Rio Claro serão disponibilizados ônibus para atender os eleitores das zonas rurais da cidade. Não será necessário apresentar nenhum documento. O horário ainda não foi informado pela prefeitura.