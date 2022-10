Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello posam com título de eleitor - Reprodução/Instagram

Publicado 30/10/2022 17:40

Rio - Claudia Raia posou ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, segurando o título de eleitor, na tarde deste domingo (30). O ato, publicado no Instagram, é um protesto a favor da cultura e por Paulo Gustavo, morto em 2021, vítima de covid-19, e que faria 44 anos hoje.

"Enfraquecer a cultura e as artes é um projeto bem articulado do governo vigente, sabemos disso e vivemos na pele esse declínio abrupto e desumano. Artistas não são vagabundos ou oportunistas, somos agentes transformadores de vidas, pensamentos e espaços. Tentam ridicularizar as leis de incentivo nos chamando de "sanguessugas do dinheiro público", desacreditando o valor da cultura e seu poder transformador", escreveu Claudia.

"Pelo fim dessa barbarie, pela vida perdida do nosso amado Paulo Gustavo, que inclusive faz aniversário hoje. Por todas as vidas de brasileiros e brasileiras que perdemos na pandemia, pela cultura das artes, pelo fim desse plano bem articulado de tentar destruir e calar as nossas vozes! Precisamos votar, que a razão e o bom-senso vença e seja sempre o nosso norte", finalizou Claudia Raia, que está grávida de seu terceiro filho, primeiro com Jarbas.