Mara Maravilha - Reprodução Internet

Mara MaravilhaReprodução Internet

Publicado 31/10/2022 07:48 | Atualizado 31/10/2022 07:50

Rio - Muitos famosos comemoraram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais neste domingo. Mas também houve celebridades que não ficaram satisfeitas com a derrota de Jair Bolsonaro (PL) e reclamaram na internet.

fotogaleria

A apresentadora Mara Maravilha postou uma foto da ex-presidente Dilma Rousseff e ironizou. "Estavam com saudades de mim? Voltei! É sobre isso! Qual o ministério, será o da economia? Vem Lava Jato!", escreveu. Já o cantor Latino postou uma foto da bandeira do Brasil em preto e branco. "No meu país, o crime compensa. Luto! Sem palavras", disse. Mais cedo, Latino já havia demonstrado apoio a Bolsonaro ao postar uma foto votando. "Cumpri meu dever patriótico. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”, escreveu.

A ex-participante de "A Fazenda" Karina Bacchi divulgou uma imagem em que aparece vestida com a bandeira do país. "Continuarei em oração por nossa nação e por cada um de nós. Minha parte foi feita e será feita a cada dia, minha escolha sempre será por valores que edificam. Deus acima de tudo. Nossa luta continua com convicção naquilo que cremos. O futuro depende também de cada um de nós. Nada foi em vão. Quem permanece crendo no Senhor, jamais será desamparado. Há paz dentro daqueles que seguem com Jesus", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karina Bacchi (@karinabacchi)

A atriz Elizângela, que na pandemia se mostrou antivacina, também lamentou. Ela postou uma foto da bandeira do Brasil com o lema "Ordem e Progresso" substituído por "Corrupção e safadeza".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elizangela (@atrizelizangela)

Em outra postagem, ela escreveu: "O gigante foi morto por seu próprio povo! O povo brasileiro mostrou ao mundo que apoia a corrupção e a criminalidade. Em luto pelo meu país". Ela também disse que Jair Bolsonaro foi "o melhor presidente que o país já teve".