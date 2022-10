O número de pessoas que não foi votar é o mais baixo registrado desde 2006 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 31/10/2022 12:18

A abstenção no segundo turno das eleições 2022, que chegou a 20,58%, foi, pela primeira vez, menor que no primeiro turno, quando o registrado foi 20,95%, com pouco mais de 32,7 milhões de eleitores. Além disso, o número de pessoas que não foi votar é o mais baixo registrado desde 2006, com 32,2 milhões de pessoas.



Já os eleitores que votaram em branco neste segundo turno somam 1,7 milhão (1,43% do total), menor que o registrado na segunda rodada de votação da última eleição, em 2018.



Em relação às pessoas que anularam o voto, o número chegou a 3,9 milhões, ou seja, 3,16% do total. O percentual também é bem menor do que os 7,43% do segundo turno de 2018.



Quando se soma todos os votos nulos, brancos e as abstenções, 37,6 milhões de brasileiros não escolheram nenhum dos candidatos, isto é, 24% do total.



De acordo com as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 60.345.999 votos (50,90%) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), 58.206.354 votos (49,10%).



Segundo a proporção, os eleitores que estão no exterior foram os responsáveis pela maior abstenção.



Em relação aos estados, o Acre e o Amapá lideram o ranking, com 28,4% e 27,1% de abstenções, respectivamente. Já os com a menor taxa, são a Paraíba e o Distrito Federal, ambos com 16,7%.



Vitória de Lula