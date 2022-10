Joaquim Barbosa sempre foi contrário a maneira que Jair Bolsonaro comanda o país - Reprodução

Publicado 31/10/2022 11:22 | Atualizado 31/10/2022 11:22

Logo depois do resultado da disputa entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa afirmou que a eleição do petista pela terceira vez à Presidência da República , no domingo, 30, é a vitória da "democracia e da "civilidade".Nas redes sociais Barbosa declarou: "Saem de cena o grotesco, a barbárie e a intimidação como elementos indissociáveis do exercício cotidiano do poder". Ele ainda afirmou que deixam de fazer parte do cotidiano "a violação sistemática das leis e da Constituição como método de governar e como atalho para o atingimento de objetivos políticos e pessoais"."Venceram a Democracia, a civilidade, a reverência às normas consensualmente estabelecidas para reger o bom funcionamento da sociedade. Parabéns a Lula, a Alckmin e aos governadores democraticamente eleitos neste domingo. E, claro, ao povo brasileiro", escreveu.O ex-ministro completou: Saem de cena o grotesco, a barbárie e a intimidação como elementos indissociáveis do exercício cotidiano do poder; e a violação sistemática das leis e da Constituição como método de governar e como atalho para o atingimento de objetivos políticos e pessoais".Joaquim Barbosa sempre foi contrário a maneira que Bolsonaro comanda o país e chegou a afirmar que o atual chefe do Executivo "não é um homem sério" e "não serve para governar" o Brasil. O ex-ministro, que declarou voto a Lula já no primeiro turno das eleições, ainda afirmou que "nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível, uma pessoa a ser evitada".