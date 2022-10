Vereador Fernando Holiday disse que irá protestar até o 'último dia' - Reprodução: redes sociais

Publicado 31/10/2022 10:31

O vereador Fernando Holiday (Republicanos-SP) se juntou a greve dos caminhoneiros no trecho da rodovia Presidente Dutra, que liga a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro, e postou um vídeo em que afirma não aceitar os resultados das eleições nacionais com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo, 30. O parlamentar acusa o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes de censura, cita manipulação das pesquisas eleitorais e disse que a oposição ao presidente eleito será um "terror".

"Como vocês podem perceber, a rodovia está completamente parada. Para quem não acreditou que os caminhoneiros fossem fazer protestos em relação a vitória do ex-presidente Lula estavam muito enganados. A censura feita pelo STF, a censura feita por Alexandre de Moraes, toda a manipulação que ocorreu nessas eleições, com institutos de pesquisas, (...) é assim que s caminhoneiros estão reagindo", disse no vídeo.

"A oposição a esse bandido que volta a ocupar o palácio do Planalto começa hoje. (...) Nós não vamos desistir um dia sequer. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva precisa conhecer o 'terror' que é nos ter como oposição", disse. "Vamos continuar protestando até o último dia, até que esse sujeito caia", concluiu o vereador.

Assista: