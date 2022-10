Michelle e Jair Bolsonaro - EVARISTO SA / AFP

Publicado 31/10/2022 10:09 | Atualizado 31/10/2022 10:16

Depois de quatro anos de governo, Jair Bolsonaro perdeu as eleições de 2022 para Luís Inácio Lula da Silva com mais de dois milhões de votos de diferença. Porém, além de se manter em total silêncio desde sua derrota, o atual presidente trocou unfollow com sua esposa Michelle Bolsonaro no Instagram.





A única movimentação nas redes sociais notada pelos internautas foi a troca de unfollow entre Michelle e Bolsonaro. A primeira-dama e Carlos Bolsonaro, segundo filho do chefe do Executivo e vereador do Rio de Janeiro pelo Republicanos, também deixaram de se seguir. Desde que sofreu a derrota no segundo turno, o casal e os filhos do presidente se mantiveram em silêncio. A família Bolsonaro já acumula mais de 12 horas sem qualquer tipo de pronunciamento

fotogaleria Apesar da troca de unfollows, a foto de perfil de Michelle continua sendo ao lado de Bolsonaro. As publicações com o até então presidente também não foram excluídas.

Jair Bolsonaro perdeu para Lula com 49,1% dos votos, contra 50,9% do petista. O presidente eleito assume no dia 1º de janeiro de 2023.





*Com informações do Ig