Jerônimo Rodrigues governador eleito na Bahia Reprodução

Publicado 31/10/2022 09:27

O Partido dos Trabalhadores (PT) elegeu quatro dos nove governadores na região Nordeste nas eleições de 2022. O resultado mantém a sigla, do presidente eleito no domingo, 30, Luiz Inácio Lula da Silva no topo na região. O partido já estava no poder em três estados: Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. No 2º turno, a vitória de Jerônimo Rodrigues na Bahia consolidou o domínio.

Além do PT, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) ficou com dois governos estaduais e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Social Democrático (PSD) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) ficaram com um, cada um.

Outras regiões

Em outras regiões do país há maior equilíbrio na divisão de partidos nos governos estaduais. O União Brasil continua liderando no Centro-Oeste em razão da reeleição de Ronaldo Caiado em Goiás e de Mauro Mendes em Mato Grosso.

A sigla também está dominando o Norte, com dois governadores reeleitos: Wilson Lima (Amazonas) e Marcos Rocha (Rondônia). Na região, divide a liderança com o Progressistas, que governa os Estados do Acre e Roraima.

Já o PL tem dois governadores eleitos no Sul e Sudeste, com Jorginho Mello (Santa Catarina) e Cláudio Castro (Rio de Janeiro). Nas duas regiões, ainda há representantes de Novo, PSB, PSD, PSDB e Republicanos.

A fragmentação partidária nos governos dos estados em 2023 será a segunda maior da história, atrás apenas de 2019. No ano que vem, 11 partidos governarão ao menos um Estado. No último mandato, eram 13.