Apoiador de Bolsonaro, Neymar posa com a bandeira do BrasilReprodução Internet

Publicado 31/10/2022 08:23 | Atualizado 31/10/2022 08:27

Rio - O jogador de futebol Neymar, de 30 anos, virou alvo de piadas de petistas após a vitória de Lula (PT) neste domingo. As pessoas que estavam na Avenida Paulista, em São Paulo, comemorando o resultado das eleições presidenciais aproveitaram para provocar o atleta e entoaram um coro de "Ei, Neymar, vai ter que declarar".

Neymar é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). O coro entoado pelo povo faz referência às dívidas fiscais do jogador. No segundo turno das eleições, Lula levantou a suspeita de que o apoio de Neymar a Bolsonaro tenha sido motivado por uma suposta ajuda do presidente para que ele tivesse melhores condições ao negociar a dívida com a Receita Federal.

O pai de Neymar se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, em 2019, e, em seguida, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O jogador tem uma dívida de R$ 8 milhões na Justiça, que ainda não foi paga e está sendo questionada na Justiça.

Neymar declarou apoio a Bolsonaro três dias antes do primeiro turno das eleições. Após receber críticas, ele ironizou os comentários. "Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem um opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender", disse no Twitter.