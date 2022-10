Caminhoneiros interditaram vias no interior de Santa Catarina e do Mato Grosso - Reprodução de vídeo

Publicado 31/10/2022 00:11

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram produtores rurais e caminhoneiros interditando rodovias após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL). As manifestações ocorrem no interior de Mato Grosso e de Santa Catarina - como Criciúma e Itajaí. Em alguns dos vídeos, manifestantes pedem intervenção do Exército e afirmam que só irão sair das rodovias com o Exército.

Em Mato Grosso, a concessionária Rota do Oeste informou manifestações com fechamento da BR-163 em Nova Mutum, km 594, sentido sul; Lucas do Rio Verde, no km 691; Sorriso, km 746; e Sinop, no km 835. "A concessionária segue acompanhando, sem interferência, as manifestações com foco na segurança viária", informou. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Estado disse ter várias equipes operacionais em deslocamento para o Norte de Mato Grosso.

Questionada, a PRF não havia se pronunciado até a publicação desta matéria.