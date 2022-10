Dória ia se candidatar à presidência, mas desistiu da pré-candidatura em maio deste ano - Pablo Jacob/Divulgação SP

Publicado 31/10/2022 11:23

O ex-governador de São Paulo, João Dória, se manifestou sobre o silêncio de Jair Bolsonaro (PL) após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo, 30. Dória hoje está sem partido, desde que se desfiliou do PSDB no dia 19 de outubro, após 22 anos no grupo.

Em publicação nas redes sociais, ele escreveu: "A democracia pressupõe a alternância de poder. É preciso respeitar a vontade popular, ainda que o eleito não tenha recebido seu apoio."

Bolsonaro e a família não se pronunciam há mais de 12h, quando o resultado foi divulgado. O atual presidente recebeu 49,1% dos votos nas urnas, contra 50,9% do petista.

Dória ia se candidatar à presidência, mas desistiu da pré-candidatura em maio deste ano. A decisão foi tomada após resistências internas no PSDB e de partidos da terceira via.