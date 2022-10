Fernanda Gentil vota no segundo turno das eleições - Ag. News

Fernanda Gentil vota no segundo turno das eleiçõesAg. News

Publicado 31/10/2022 13:34 | Atualizado 31/10/2022 13:36

Rio - A apresentadora Fernanda Gentil, de 35 anos, comentou o resultado das eleições presidenciais nesta segunda-feira. O ex-presidente Lula (PT) derrotou Jair Bolsonaro (PL), que não conseguiu se reeleger. Fernanda desejou que o país volte a se unir e que Lula saiba conduzir a nação.

"Lá em 2018, depois da vitória do Bolsonaro, eu postei Stories desejando que a gente se unisse como brasileiros. Que independentemente de quem estivesse no poder, o lado mais poderoso deveria ser o do povo unido. O resultado estava decidido, não tinha mais o que fazer sobre ele, apenas torcer para que o vencedor, que na época era o Bolsonaro, conduzisse muito bem esse país. Que ele correspondesse a confiança de tanta gente e a esperança da maior parte do brasil que votou nele", iniciou a apresentadora.

Na época em que Bolsonaro se elegeu, Fernanda ainda fazia parte do quadro de jornalistas da Globo. "Eu não podia nem falar meu voto na época, porque eu estava no Jornalismo, mas eu não tinha votado nele. Eu perdi em 2018. Agora, em 2022, eu votei contra ele e ganhei. E sabe o que eu tenho pra dizer? Exatamente as mesmas coisas", afirmou.

"Eu espero de novo que a gente se una. Independentemente de quem está no poder, o maior poder deve sim ser do povo unido. O resultado também está decidido, não tem mais o que se fazer sobre ele. Eu torço também para que o Lula conduza bem esse país, que ele agora corresponda a esperança de tanta gente e a confiança da maior parte do Brasil que votou nele. Os meus votos são exatamente os mesmos, porque o está em jogo não é a sua nem a minha vontade, é o país", disse.

"À quem votou diferente de mim ontem, parabéns por 2018. Eu espero de verdade que nos próximos anos a gente encontre mais semelhanças do que batalhe pelas diferenças. À quem votou igual a mim, parabéns pra gente. Sem esquecer que a gente tem uma longa e dura batalha pela frente: acompanhar de perto e cobrar mais de perto ainda. Além, claro, de colocar em prática o amor pelo qual a gente votou ontem. Eu como brasileira posso dizer que nas recentes eleições perdi uma e ganhei outra, mas quem venceu foi a democracia", finalizou.

Famosos concordaram com a declaração da apresentadora. "Cirúrgica", disse a escritora Thalita Rebouças. "Bravo", comentou o ator Eri Johnsson. "É isso, Fê", disse a atriz Jeniffer Nascimento. "É essa parada aí", escreveu a cantora Sandra de Sá.