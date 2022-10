Putin e Zelensky - Reprodução/IG

Publicado 31/10/2022 17:10

Os homólogos Vladimir Putin , presidente da Rússia e Volodymyr Zelensky , presidente da Ucrânia, parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória contra Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições 2022 .



Em nota divulgada pelo Kremlin, Putin disse que “os resultados da votação confirmaram sua alta autoridade política”.



“Espero que, por meio de esforços conjuntos, asseguremos o desenvolvimento de uma cooperação construtiva russo-brasileira em todas as áreas”, acrescentou.



Na semana passada, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o presidente russo disse que mantinha boas relações com ambos os candidatos à Presidência do Brasil .



“Sabemos que eles [os candidatos] têm consenso na relação com a Rússia, apesar de situações difíceis dentro do país. Não interferimos em processos políticos internos”, disse Putin. E acrescentou: “[O Brasil] é nosso parceiro mais importante na região, e assim continuará. Faremos tudo para que essas relações se desenvolvam mais”.



Já o líder ucraniano cumprimentou Lula através do Twitter, dizendo que o Brasil é um "amigo da Ucrânia de longa data".

"Parabéns a @LulaOficial com vitória nas eleições presidenciais no Brasil. Confio numa colaboração ativa com amigo da Ucrânia de longa data e no reforço da parceria estratégica - para assegurar democracia, paz, segurança e prosperidade na Ucrânia, no Brasil e no mundo inteiro!", escreveu Zelenksy

Rússia e Ucrânia estão em guerra há oito meses. No dia 24 de fevereiro deste ano o exército russo invadiu o território ucraniano motivado pelo avanço da Otan no Leste Europeu e por questões geopolíticas entre os dois países.

Além de Putin e Zelensky, outros líderes mundiais parabenizaram Lula pela vitória na disputa presidencial. Um deles foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que disse estar ansioso para trabalhar com o petista.

"Envio meus parabéns ao Lula por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres, justas e críveis. Estou ansioso para trabalhar juntos para continuar a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos", disse o norte-americano na noite de ontem (30) após o resultado das urnas.



O insucesso de Bolsonaro no segundo turno representa o fim do ciclo de reeleições entre os presidentes que se candidataram consecutivamente. É a primeira vez que isso acontece desde 1998, quando foi instituído a possibilidade de um segundo mandato na Constituição Federal.



A vitória de Lula também provocou a primeira derrota política do mandatário em sua carreira e interrompe uma trajetória de 33 anos na política. Bolsonaro obteve 58.206.354 votos (49,1%), enquanto o petista teve 60.345.999 de votos (50,9%).