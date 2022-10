Pacheco falou sobre o telefone nas redes sociais - LeoBark/SECOM/MPF

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) telefonou para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para parabenizá-lo pela vitória nas urnas, no domingo, 30 . O telefonema ocorreu nesta segunda-feira, 31, como contou Pacheco nas redes sociais. Na conversa, ele disse que o Senado está aberto a debater medidas "reais" e resolver os problemas "urgentes" do país.

O primeiro obstáculo da transição será sobre negociação para aprovar Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que autorize o próximo governo a pagar Auxílio Brasil em 2023. Pacheco falou da colaboração do Senado para a condução do país.



"Há pouco, liguei para o presidente Lula, eleito neste domingo. Dei a ele os meus parabéns pela vitória e disse também que encontrará no Senado toda a colaboração, com a devida interlocução democrática, para resolvermos os reais e urgentes problemas enfrentados pelos brasileiros", escreveu.



O presidente do Senado e do Congresso já havia se pronunciado no domingo, horas após a confirmação do resultado das eleições. Segundo ele, Lula terá o papel de reunificar o Brasil, após um período de ânimos inflamados e ódio dividindo a sociedade.

“Dando um basta ao ódio, à intolerância, ao respeito às divergências, temos um país plural e diverso. O exemplo das instituições é fundamental que sejam dados para que a sociedade brasileira possa se reunir novamente e que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, possa governar para todos”, disse.