Bolsonaro afirmou que o bloqueio das vias prejudica o direito de ir e vir da população - Reprodução

Publicado 02/11/2022 20:13

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta quarta-feira (2), pedindo para que seus apoiadores liberem as rodovias de todo o Brasil, que estão obstruídas desde segunda-feira (31), após vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PL) no último domingo (30). Na postagem, ele afirma estar triste com o resultado das urnas. "Temos que ter a cabeça no lugar", refletiu.

Bolsonaro explicou que o fechamento das rodovias prejudica o direito de ir e vir da população e que isso está na Constituição. "Nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas", afirmou. Além disso, o presidente disse que a paralisação prejudica a economia.

"Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes", complementou. Bolsonaro pediu para que seus apoiadores protestem em outros locais e de outras formas que não prejudiquem a população. "Isso é muito bem vindo e faz parte da democracia", ressaltou.

O presidente finalizou dizendo que ao longo de seu mandato, colaborou para ressurgir o sentimento patriota, a defesa da família e da liberdade. "Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que estão comigo", disse.