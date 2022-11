Carla Zambelli publicou vídeo divulgando novos perfis nas redes sociais - Reprodução/Twitter

Publicado 02/11/2022 10:47 | Atualizado 02/11/2022 10:55

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), teve as contas nas redes sociais suspensas, nesta terça-feira, 1º, após defender os bloqueios feitos por caminhoneiros bolsonaristas nas estradas de todo o Brasil , contra o resultado da eleição presidencial, que teve a vitória de Lula. A manifestação chegou a bloquear cerca de 500 pontos, cancelar voos e até mesmo prejudicar a entrega de carga para produção de vacinas do Butantan. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda segue desobstruindo os locais afetados.A decisão, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirma que as publicações "atingem a integridade e normalidade do processo eleitoral, incentivando, com base em falsas acusações de fraude, a recusa dos resultados e intervenção militar". O texto aponta, além das mensagens de apoio ao ato dos caminhoneiros, comentários sobre as decisões de desbloqueio das vias, feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, apontadas como "ordens ilegais", e incentivos a uma suposta "intervenção militar".Dez perfis nas redes foram suspensos. Além dos de Zambelli, também foram excluídos os do pastor André Valadão.Indo contra a decisão do TSE, Carla criou novas contas e as divulgou usando a conta do deputado federal do Mato Grosso, José Medeiros (PL). Em vídeo gravado antes do bloqueio, mas publicado na madrugada desta quarta-feira, 2, ela declarou: "Boa tarde a todos. Todas as minhas redes sociais vão sair do ar hoje (terça-feira (1) ainda, com multa de R$ 150 mil a hora caso não seja cumprida por alguma plataforma", começou.