O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, discutiu com a plateia durante agenda em Aracaju, Sergipe - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 04/11/2022 11:20

Aracaju - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi vaiado na quinta-feira, 4, durante o discurso que fazia na abertura do 8º Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, em Aracaju, no Sergipe. Ao perceber a desaprovação da plateia, ele se irritou e respondeu aos insultos chamando os presentes de "covardes" e afirmando que eles só sabiam "fazer bagunça".

QUE DELÍCIA O QUEIROGA SENDO VAIADO AO VIVO pic.twitter.com/5A93eLieMp — hikaru ringo da silva (@erokakkoiicore) November 3, 2022

Quarto ministro da Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), Queiroga foi alvo de muitos questionamento durante o enfrentamento da pandemia de covid-19, principalmente pelo atraso do início da campanha de vacinação contra a doença no país. Enquanto era vaiado, criticou a Venezuela e, ainda, citou temas relacionado as verbas enviadas para prefeituras durante a pandemia para compra de respiradores.



"Disseram (as prefeituras) que iam comprar respirador. Não compraram nenhum. Zero. É assim que vocês querem unir o Brasil? Vocês vão ter a resposta em breve", declarou.



No segundo turno das eleições de 2022, Sergipe foi um dos 13 estados em que o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, não venceu. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 67,2%, enquanto o concorrente teve 32,8% dos votos válidos.