Manifestantes chegam a pedir 'intervenção federal', o que é inconstitucional nesse contexto - Marcos Porto/Agência O Dia

Manifestantes chegam a pedir 'intervenção federal', o que é inconstitucional nesse contextoMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 04/11/2022 10:27 | Atualizado 04/11/2022 12:49

Rio - Não há mais bloqueios nas rodovias federais do país, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal. O número de interdições parciais caiu para 13, segundo último balanço da PRF desta sexta-feira, 4. No Rio, que segue sem obstruções, menos de 10 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) continuam em protesto, há 50 metros da BR-101/RJ. O ato acontece na altura do km 63, em Campos dos Goytacazes, na fachada do quartel do Exército.

Segundo a PRF, cinco estados contam com interdições, são eles: Amazonas (1), Mato Grosso (4), Mato Grosso do Sul (1), Pará (4), Rondônia (3). Nos demais estados, não há registros de bloqueios ou interdições.

No boletim anterior, divulgado às 08h55 desta sexta-feira, os mesmos estados tinham obstruções. Em comparação ao boletim atual, houve redução das manifestações somente no MT. Até o momento, 962 manifestações foram desfeitas pelo Brasil, desde o início das operações.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) ocupam as vias em protesto contrário ao resultado das eleições, que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo, 30. Manifestantes chegam a pedir "intervenção federal", o que é inconstitucional nesse contexto. A ação seria permitida apenas em casos previstos por lei, como em guerras com outros países.