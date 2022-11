Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional havia acreditado em uma desinformação que circulava pelas redes sociais bolsonarista - Reprodução

Publicado 07/11/2022 10:48

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, afirmou no domingo, 6, que "infelizmente" o presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , não está doente. "Acabei de receber um desmentido desse negócio do Lula estar doente. Não está, infelizmente", disse Heleno em uma conversa com apoiadores, após visitar o presidente Jair Bolsonaro (PL) no Palácio da Alvorada.