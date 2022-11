Manifestantes bolsonaristas obstruem as vias há uma semana, desde o resultado das urnas, que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50,90% dos votos. - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 07/11/2022 09:32 | Atualizado 07/11/2022 09:38

A Polícia Rodoviária Federal informou, na manhã desta segunda-feira, 7, que há dois bloqueios em rodovias pelo país. Outras quatro interdições foram registradas, totalizando seis ocorrências em quatro estados.

Os bloqueios estão ativos em Palhoça (SC) e Pontes e Lacerda (MT). As interdições foram registradas em Blumenau (SC), Vilhena (RO) e Altamira (PA), que têm duas ocorrências.

Manifestantes bolsonaristas obstruem as vias há uma semana, desde o resultado das urnas, que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50,90% dos votos. Eles se recusam a aceitar os números do último dia 30.

De acordo com a PRF, 1.040 protestos foram desfeitos até o momento.