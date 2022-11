O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. - Sergio Lima

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu, nesta quarta-feira (9), o relatório final do Ministério da Defesa sobre a fiscalização das urnas eletrônicas. Assim como as demais entidades fiscalizadoras, não foi apontado nenhuma fraude ou inconsistência no sistema eletrônico e no processo eleitoral de 2022.



Em nota, o TSE reafirmou que "as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional, e que as Eleições de 2022 comprovam a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração e da totalização dos votos."



Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se aglomeraram nesta quarta-feira em frente ao quartel-general do Exército à espera do relatório. Desde a derrota de Bolsonaro nas urnas, os bolsonaristas têm promovido manifestações antidemocráticas, de cunho golpista que pediam intervenção federal. Eles bloquearam diversas rodovias do país, impedindo o direito de ir e vir dos cidadãos.



No dia 19 de outubro, a Defesa informou ao tribunal eleitoral que o relatório iria ser entregue após a realização do segundo turno. Um dia antes, o presidente do TSE, Alexandre Moraes, determinou que a auditoria feita pelo ministério deveria ser entregue em um prazo de 48 horas.



"Ressalta-se que as ações de fiscalização vêm sendo executadas de acordo com os acessos disponibilizados pela Justiça Eleitoral. Diante do exposto, a emissão de um relatório parcial, baseado em fragmentos de informação, pode resultar-se inconsistente com as conclusões finais do trabalho, razão pela qual não foi emitido", argumentou o ministério para não ter disponibilizado o documento na data exigida.



Outras entidades



A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) enviou, nesta terça-feira (8), ao TSE um relatório em defesa aos resultados das urnas. O documento garante que as eleições 2022 verificam a "confiabilidade e integridade dos votos". O Tribunal de Contas da União (TCU) também não encontrou divergências nos boletins das urnas eletrônicas e endossou a confiabilidade do sistema eleitoral eletrônico utilizado no país.