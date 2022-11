No início desta semana, Faria disse presidente estava 'assimilando' a derrota - Divulgação/ Isac Nóbrega/PR

Publicado 11/11/2022 08:58 | Atualizado 11/11/2022 09:21

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse em uma rede social que o presidente Jair Bolsonaro (PL) "está muito sereno". A declaração foi publicada nesta quinta-feira, 10, após Faria ter um encontro com o chefe do Executivo.

Na visão do ministro, Bolsonaro "sabe o que representa para o Brasil" e "saiu vitorioso nas eleições do Congresso e governadores".



"Estive com o Presidente que está muito sereno. Ele sabe o que representa para o Brasil, o tamanho do Bolsonarismo e que saiu vitorioso nas eleições do Congresso e governadores. Diante de crises globais e uma guerra, Bolsonaro provou que é um grande líder e foi muito subestimado", escreveu o ministro.



Faria ocultou alguns comentários na publicação de internautas que demonstraram insatisfação com a gestão Bolsonaro. "Não foi subestimado, não. Sabíamos que o governo ia ser ruim, e foi", diz um. "Bolsonaro e 'sereno' na mesma frase?", questiona outra.

Na última terça-feira, 8, ao ser perguntado se Bolsonaro tinha aceitado a derrota em uma entrevista para o 'Valor Econômico', Faria respondeu que o presidente estava "assimilando, tentando entender o que aconteceu, e o que vai fazer nos próximos dias".

Na ocasião, o chefe da pasta também afirmou que o atual mandatário foi um "guerreiro durante a eleição" e que deveria assumir um papel de liderança da oposição ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

*Com informações do IG