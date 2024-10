Nove políticos concorrem ao cargo de prefeito da cidade do Rio de Janeiro - Arquivo/Agência O Dia

Nove políticos concorrem ao cargo de prefeito da cidade do Rio de JaneiroArquivo/Agência O Dia

Publicado 06/10/2024 06:00

O DIA reportou as principais propostas de cada um para as áreas de Educação, Habitação, Segurança Pública e Rio - A cidade do Rio de Janeiro escolhe neste domingo (6) os vereadores e o prefeito ou prefeita que governarão a capital fluminense pelos próximos quatro anos. Ao longo da campanha,reportou as principais propostas de cada um para as áreas de Saúde Transportes . Desta vez, ouvimos os candidatos na condição de cidadãos.

Os políticos revelaram como gostam de aproveitar a cidade, o Carnaval, onde nasceram e cresceram, além do principal: "Qual o Rio de Janeiro que cada um quer, enquanto cidadão". As perguntas foram padronizadas e enviadas aos nove candidatos do Rio de Janeiro.

Eduardo Paes é candidato à reeleição pelo PSD Divulgação/ Tata Barreto

Eduardo Paes (PSD)

Em qual bairro o Sr. nasceu e onde cresceu?

Nasci e cresci no Jardim Botânico.

Atualmente, vive em que bairro?

Como prefeito moro orgulhosamente, graças aos cariocas, na Gávea Pequena, que é a residência oficial da Prefeitura do Rio, no Alto da Boa Vista.

Como gosta de aproveitar o Carnaval?

Claro que você vai me ver todas as noites no Sambódromo, o melhor lugar do mundo, reverenciando o espetáculo das Escolas de Samba, produzido pelos artistas mais talentosos do planeta. Mas, para todos se divertirem no Carnaval e a cidade funcionar para quem gosta e também para quem não gosta da festa, todo o time da Prefeitura – incluindo o prefeito – permanece mobilizado e trabalhando. No meu caso, eu – que já durmo pouco – durmo menos ainda nesses dias.

Na rotina do Sr., é possível ter momentos de lazer na cidade do Rio? O que gosta de fazer nos momentos de lazer na cidade?

As horas livres são raras, principalmente com a agenda intensa de prefeito, mas, como carioca, tento aproveitar o que a mais maravilhosa das cidades tem para oferecer. De rodas de samba à pedalada de 'bike', tento curtir o Rio e suas maravilhas quando sobra algum tempo.

Já morou fora do Rio? Onde e o que o fez retornar?

Após o término do meu segundo mandato, em 2017, fui morar nos Estados Unidos para trabalhar como consultor do Departamento de Urbanismo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), onde fiquei por um ano.

Por fim, em uma frase concisa, o que o Sr., enquanto cidadão, quer para a cidade do Rio?

Que o Rio, a única cidade maravilhosa entre as muitas cidades lindas deste planeta, seja um lugar que garanta oportunidades iguais para as nossas crianças, independente da classe social, um serviço de saúde pública humano e eficiente, tranquilidade para as pessoas andarem nas ruas, empregos de valor e sobretudo, dignidade e qualidade de vida para todos os cariocas.

Alexandre Ramagem é candidato a prefeito pelo PL Divulgação

Alexandre Ramagem (PL)

Qual bairro o Sr. nasceu e em que bairro cresceu?

Eu nasci no bairro de Botafogo, Zona Sul, em maio de 1972 e morei no Flamengo. Ainda criança, mudei para a Barra da Tijuca, Zona Oeste. Também frequentei muito a região da Grande Tijuca na minha juventude.

Atualmente, vive em que bairro?

Hoje eu moro com a minha família na Barra da Tijuca.

Como gosta de aproveitar o Carnaval?

Eu sou um admirador do Carnaval. O meu pai, por exemplo, torcia pela Imperatriz Leopoldinense, então tenho uma simpatia pela escola. Mas frequentei muito a quadra do Salgueiro. A minha esposa Rebeca gosta muito do Carnaval, então tentamos sempre aproveitar um pouco o Sambódromo, curtir os desfiles das escolas de samba e também as festas de rua. Mas combinando com momentos de descanso e de lazer com as minhas filhas.

Na rotina do Sr., é possível ter momentos de lazer na cidade do Rio? O que gosta de fazer nos momentos de lazer na cidade?

Sempre tento separar uma parte da minha rotina para o lazer, especialmente com a minha família. Agora, em época de campanha eleitoral, isso fica um pouco mais complicado, principalmente nesta reta final, por conta das agendas e dos compromissos como candidato a prefeito. O Rio de Janeiro é, naturalmente, vocacionado para o lazer. Eu gosto de ir à praia com as minhas filhas, curtir um dia de sol, aproveitar essa cidade linda, como todo bom carioca gosta. Temos aqui uma combinação única de belezas naturais, cultura e vida urbana bastante agitada. Isso, sem dúvidas, deixa o Rio como principal destino para quem busca uma variedade de experiências e lazer.

Já morou fora do Rio? Onde e o que fez voltar?

Sim, eu já morei em muitos lugares, praticamente rodei o Brasil. Quando ingressei como delegado na Polícia Federal, em 2005, fui morar em Roraima. Lá inclusive foi onde eu conheci a Rebeca, atuando juntos em operações policiais. Depois moramos no Amazonas, no Ceará, em Pernambuco, na Paraíba, em Brasília... Entre os anos 2016 e 2017 retornei para o Rio para participar da coordenação da segurança da Olimpíada aqui na cidade e integrar a equipe da Polícia Federal na operação Lava-Jato.

Por fim, em uma frase concisa, o que o Sr., enquanto cidadão, quer para a cidade do Rio?

Eu quero viver em uma cidade onde a segurança pública seja regra, caminhar pelas ruas sem medo, voltar a confiar nas instituições públicas e ver um Rio de Janeiro transformado por cidadãos de bem com oportunidades, justiça e prosperidade.

Tarcísio Motta é candidato a prefeito pelo Psol Divulgação

Tarcísio Motta (Psol)

Qual bairro o Sr. nasceu e em que bairro cresceu?



Nasci e vivi até os 18 anos no Quarteirão Brasileiro, em Petrópolis na Região Serrana. No Rio de Janeiro eu morei no Lins de Vasconcelos, em Laranjeiras e no Flamengo.

Atualmente, vive em que bairro?

Atualmente moro em Botafogo.

Como gosta de aproveitar o Carnaval?

Eu aproveito o Carnaval carioca ao máximo. Sou folião de bloco de rua. Desde o pré-Carnaval, eu vou em mais de uma dezena de blocos, sempre fantasiado. Além disso, adoro assistir e desfilar nas escolas da Sapucaí e da Intendente, além de acompanhar os blocos de embalo na Avenida Chile. Eu incluí na Lei Orgânica do Município o direito do carioca ao Carnaval e busco exercer muito bem esse direito. Evoé Momo!

Na rotina do Sr., é possível passar momentos de lazer na cidade do Rio? O que o Sr. gosta de fazer nos momentos de lazer na cidade?

Tenho três hábitos de lazer na cidade: passear com a minha cachorra Luna no Aterro do Flamengo, frequentar rodas de samba pela cidade e ver meu Vascão jogar em São Januário ou no Candinho.

Já morou fora do Rio? Onde e o que fez voltar?

Vivi em Petrópolis até os 18 anos. Depois disso me apaixonei pelo Rio e virei Carioca. Passei 2 anos em Niterói, mas voltei rapidamente à cidade abençoada por São Sebastião.



Por fim, em uma frase concisa, o que o Sr., enquanto cidadão, quer para a cidade do Rio?

Quero um Rio de Janeiro mais justo, onde não haja fome, livre das máfias do crime organizado e preparado para enfrentar as mudanças do clima.

Cyro Garcia, candidato do PSTU à prefeitura Divulgação

Cyro Garcia (PSTU)

Qual bairro o Sr. nasceu e em que bairro cresceu?



Eu não nasci no Rio de Janeiro, eu sou "mineiroca". Eu cheguei aqui com seis anos de idade e fui morar em Vista Alegre, onde passei toda a minha infância e a minha adolescência. Eu cresci em Vista Alegre.

Atualmente, vive em que bairro?



Eu atualmente moro no bairro São Francisco Xavier, a primeira estação depois da Mangueira. Muita gente confunde com a Rua São Francisco Xavier.

Como gosta de aproveitar o Carnaval?



Eu já curti muito Carnaval. Eu gostava de curtir os blocos, mas hoje eu faço uma opção pelo descanso e quando posso, inclusive, viajo para dar uma descansada. Acompanho pela TV porque meu filho Danilo é compositor de samba-enredo da Vila Isabel.

Na rotina do Sr., é possível passar momentos de lazer na cidade do Rio? O que o Sr. gosta de fazer nos momentos de lazer na cidade?



O Rio tem ótimas opções de lazer. No 'verãozão', eventualmente uma praia, mas você pode curtir vários passeios legais, cinema. Eu gosto muito de futebol, né? Sempre que posso estou nas arquibancadas torcendo pelo Botafogo.

Já morou fora do Rio? Onde e o que fez voltar?

Eu nasci fora do Rio, nasci em Manhumirim, Minas Gerais. Vivi lá até os dois anos de idade e depois mudei para a cidade de Carangola, onde fiquei até os 6 anos, quando me mudei para o Rio de Janeiro. Fora do Rio, morei em Manhumirim e em Carangola, mas na minha infância.

Por fim, em uma frase concisa, o que o Sr., enquanto cidadão, quer para a cidade do Rio?



Quero fazer do Rio de Janeiro uma cidade maravilhosa para os trabalhadores que são aqueles que constroem as riquezas da cidade e não maravilhosa apenas para os ricos e milionários.

Rodrigo Amorim é candidato a prefeito pelo União Brasil Divulgação

Rodrigo Amorim (União)

Qual bairro o Sr. nasceu e em que bairro cresceu??

Sou da Tijuca, nascido e criado. Tenho orgulho de ser do único bairro que tem gentílico, ou seja, sou tijucano, 100%.

Atualmente, vive em que bairro?



Na Tijuca e não pretendo sair de lá

Como gosta de aproveitar o Carnaval?



Sou salgueirense e para mim o Carnaval começa no meio do ano, quando consigo ir a alguns ensaios na quadra. A única coisa que faço no Carnaval é ver o desfile das escolas.

Na rotina do Sr., é possível passar momentos de lazer na cidade do Rio? O que o Sr. gosta de fazer nos momentos de lazer na cidade?



Na minha rotina o lazer é eventual, bem difícil. Sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e participo de outras comissões, permanentes ou temporárias, como a CPI dos Planos de Saúde para pessoas deficientes, a CPI da Transparência e a CPI dos Serviços Delegados. Mas de vez em quando vou almoçar na Varnhagen e até no Maracanã ver o Flamengo.

Já morou fora do Rio? Onde e o que fez voltar?



Nunca morei fora do Rio mas fiz uma pós-graduação no Uruguai como bolsista da fundação Konrad Adenauer, o que me obrigou a ir e vir por algumas temporadas ao Uruguai e à Argentina. No recesso parlamentar é possível que me ausente por ser presidente da Comissão de Segurança Pública da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul (UPM), o que pode me demandar tempo fora do Rio, infelizmente. Mas se for eleito prefeito, pretendo renunciar a este compromisso com a UP.

Por fim, em uma frase concisa, o que o Sr., enquanto cidadão, quer para a cidade do Rio?



Eu quero uma cidade em que possamos viver em paz, trabalhar, criar os filhos, ser feliz. Uma cidade em que eu não tenha de conviver com a desordem e com o abandono. E uma cidade, acima de tudo, em que tenhamos orgulho de viver, que seja novamente a capital do mundo. Esse é o Rio que nós merecemos.

Marcelo Queiroz é candidato a prefeito do Rio pelo Progressistas Arquivo/ Agência O Dia

Marcelo Queiroz (PP)

Qual bairro o Sr. nasceu e em que bairro cresceu?



Eu nasci na Gávea, na Zona Sul do Rio.

Atualmente, vive em que bairro?

Atualmente, eu moro no Flamengo.

Como gosta de aproveitar o Carnaval?

Em todos os carnavais estou junto com as minhas escolas de coração, que são a São Clemente e a Botafogo Samba Clube. Desfilo nessas duas agremiações, que hoje estão na série Ouro.



Na rotina do Sr., é possível ter momentos de lazer na cidade do Rio? O que gosta de fazer nos momentos de lazer na cidade?

Sim! Mesmo com toda correria, tento sempre reservar um tempo para passear com as minhas filhas de quatro patas, Rulfinha e Nikita, pela cidade. Aos domingo, também gosto de curtir um pagode e dar um mergulho nas nossas praias para limpar todo o estresse da semana.



Já morou fora do Rio? Onde e o que o fez retornar?

Nunca morei fora do nosso Rio.

Por fim, em uma frase concisa, o que o Sr., enquanto cidadão, quer para a cidade do Rio?



Quero uma cidade mais unida, mais segura, mais limpa e funcional. Uma cidade em que o cidadão não precise esperar meses na fila por um exame ou procedimento médico. Uma cidade na qual as crianças não sejam aprovadas nas escolas sem saber ler e escrever. Quero também que o cidadão possa participar da minha gestão por meio de um aplicativo de avaliação dos serviços da prefeitura.

Carol Sponza é candidata a prefeita do Rio pelo Novo Divulgação

Carol Sponza (Novo)

Qual bairro o Sra. nasceu e em que bairro cresceu?



Gávea.

Atualmente, vive em que bairro?



Barra da Tijuca.

Como gosta de aproveitar o Carnaval?



Dormindo.

Na rotina da Sra., é possível ter momentos de lazer na cidade do Rio? O que gosta de fazer nos momentos de lazer na cidade?

Ir à praia com os meus filhos.



Já morou fora do Rio? Onde e o que a fez retornar?

Já morei na França, Alemanha, Estados Unidos, Brasília.



Por fim, em uma frase concisa, o que a Sra., enquanto cidadã, quer para a cidade do Rio?



Quero uma cidade próspera e segura.

Juliete Pantoja é candidata a prefeita do Rio pela UP Arquivo/ Agência O Dia

Juliete Pantoja (UP)

Qual bairro o Sra. nasceu e em que bairro cresceu?



Nasci e cresci em Saracuruna, em Duque de Caxias. Foi lá que passei minha infância e juventude.

Atualmente, vive em que bairro?

Hoje moro em Vista Alegre.



Como gosta de aproveitar o Carnaval?

Gosto de viajar, ir a lugares tranquilos. Mas também no último Carnaval fiquei no Rio e aproveitei bastante os blocos de rua.



Na rotina da Sra., é possível ter momentos de lazer na cidade do Rio? O que gosta de fazer nos momentos de lazer na cidade?



Eu sempre tento incluir esses momentos de lazer. Eu tenho um filho de 14 anos que eu tento ao máximo levar para conhecer a cidade. A gente gosta de ir no parque, fazer trilhas e caminhadas, conhecer espaços culturais e gosto muito de ir a praia também.



Já morou fora do Rio? Onde e o que a fez retornar?



Morei fora da cidade só quando era mais nova. Estou há quase 10 anos na cidade já.



Por fim, em uma frase concisa, o que a Sra., enquanto cidadã, quer para a cidade do Rio?

Eu quero que a cidade do Rio de Janeiro tenha como prioridade o seu povo, o que não ocorre hoje. Quero uma cidade que garanta saúde, educação, transporte coletivo para que a gente tenha o direito de ir e vir e usufruir da nossa cidade. Hoje é impossível porque o custo de vida é muito alto e a própria violência nos impede de chegar em muitos lugares. Meu maior desejo, de fato, é que tenhamos uma cidade que o povo possa usufruir dela e que ela seja maravilhosa para todas pessoas trabalhadoras.

Henrique Simonard é candidato a prefeito do Rio pelo PCO Arquivo/ Agência O Dia

Henrique Simonard (PCO)

Qual bairro o Sr. nasceu e em que bairro cresceu?

Nasci na Tijuca, cresci no Flamengo, mas morei fora do Brasil por sete anos e também em Maceió.



Atualmente, vive em que bairro?

Moro no Centro, na Lapa.



Como gosta de aproveitar o Carnaval?

Nos blocos, nos bares e na praia.



Na rotina do Sr., é possível ter momentos de lazer na cidade do Rio? O que gosta de fazer nos momentos de lazer na cidade?

É cada vez mais difícil ter tempo livre para o lazer, mas sempre que tenho um tempo gosto de ficar passeando pelos sebos da cidade.



Já morou fora do Rio? Onde e o que o fez retornar?

Já morei em Maceió por dois anos, em São Paulo e no Canadá por sete anos. Quando estava fora do país fui com a família e era dependente dos meus pais, mas se tiver que escolher, também teria escolhido voltar pro Brasil e pro Rio. Sou muito apegado a nossa cidade



Por fim, em uma frase concisa, o que o Sr., enquanto cidadão, quer para a cidade do Rio?

Quero que o Rio seja a primeira cidade a se livrar do jugo dos banqueiros. Que possamos desfrutar do nosso trabalho e do nosso dinheiro e investi-lo na nossa cidade.