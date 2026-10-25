Eleitores no Colégio Marques Rodrigues, em Jardim Sulacap, ontem, fizeram diversas reclamações - Reprodução/Redes sociais

Eleitores no Colégio Marques Rodrigues, em Jardim Sulacap, ontem, fizeram diversas reclamaçõesReprodução/Redes sociais

Publicado 25/10/2026 16:41

Eleitores que votaram no Colégio Marques Rodrigues , no Jardim Sulacap, na Zona Sudoeste do Rio, neste domingo (25), denunciaram a falta de acessibilidade para chegar às seções eleitorais localizadas no segundo andar da escola. Nas redes sociais, pessoas que precisaram subir escadas para exercer o direito ao voto reclamaram da falta de estrutura e organização no local.

"Várias pessoas com dificuldade de subir escadas sim. A minha seção era no segundo andar. Não tem acessibilidade. Para um cadeirante, como seria?", questionou uma eleitora. Outra relatou que estava recém-operada e, mesmo assim, precisou subir os lances de escada para votar.



"Embora operada, mas diante da informação de uma das pessoas designadas para nos orientar de que eu não teria alternativa, e porque eu não poderia deixar de exercer esse meu direito ao voto, fiz o sacrifício de subir degrau por degrau, até chegar à seção 151 e votar. Lamentável", desabafou.



Para tentar contornar o problema, equipes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) chegaram a transferir algumas seções para o pátio da escola, fora das salas de aula. A medida, no entanto, não solucionou a situação de três seções eleitorais.



A Polícia Militar e o TRE-RJ acompanharam as reclamações no colégio eleitoral. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a escola movimentada ao longo da manhã. Assista:

Escola recebeu novos eleitores após infestação de pulga

A Escola Municipal Visconde de Porto Seguro, localizada na Rua Teófilo Guimarães, 604, no Jardim Sulacap, sofreu com a infestação de pulgas identificada ainda no primeiro turno. Desde então, houve serviço de dedetização, mas no sábado (24) verificou-se que ainda havia algumas em determinadas salas, sem condições de receber os eleitores neste segundo turno.

A mudança em cima da hora também aconteceu porque o novo local de votação fica muito próximo, a menos de cinco minutos do anterior, no Colégio Marques Rodrigues, na Rua Pacífico Pereira, 289, no mesmo bairro. Essa troca afetou dez seções: 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 e 154.



Já a Rede de Ensino EEEPV, localizada na Rua Muaná, 105, em Brás de Pina, foi trocada pela mesma rede de ensino na Rua Irapuá, 243, na Penha Circular. Segundo o TRE-RJ, a mudança tem por objetivo "garantir melhor infraestrutura de atendimento" e afeta o eleitorado de cinco seções em Brás de Pina: 123, 124, 125, 126 e 127.