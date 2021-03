Por O Dia

Publicado 12/03/2021 15:20

Rio - As crianças estão sendo muito afetadas emocionalmente pela pandemia. Mesmo com a volta de algumas escolas, as mudanças enfrentadas pelo mundo são igualmente sentidas por elas, desde o uso diário das máscaras, o distanciamento de familiares e as notícias. A terapeuta floral Márcia Rissato listou os florais que podem ser benéficos para os pequenos.

Segundo Márcia Rissato, os pais devem observar os sinais dados pelas crianças e, também, alguns sintomas como falta de apetite, compulsão alimentar, insônia, agitação excessiva, apatia, medo e até fobias. “Os pequenos percebem tudo, mas nem sempre verbalizam suas angústias. A terapia com Florais de Bach é totalmente natural e age nas nossas emoções de uma maneira sutil. Por isso, pode ser uma alternativa para ajudar a reequilibrar as emoções neste período desafiador”, explica.Ainda de acordo com a terapeuta floral, algumas atividades podem ser feitas dentro de casa para ajudar no equilíbrio emocional, como ensinar a respirar e agradecer. “Sugiro fazer a caixinha de gratidão no final do dia, direcionando a visão para as coisas simples e legais que aconteceram. A atitude ajuda o cérebro a produzir serotonina”.Veja a lista de florais que podem ser incluídos na rotina das crianças recomendados pela especialista.É o floral de Bach original que traz equilíbrio emocional para os momentos pontuais de tensão durante a crise.Limpa os medos comuns, como perder os pais e ficar doente, estimulando a coragem.Recomendado para acabar com a tristeza por conta da falta dos amigos e do isolamento.Este é usado para os terrores noturnos.- É uma excelente opção para acabar com os traumas dos pequenos.