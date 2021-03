Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 06:00

ÁRIES



Controle um pouco o seu entusiasmo. Repense os seus planos. Há chance de ganhar um dinheiro. O relacionamento com o par pode ficar tenso.



TOURO



Alimente novos sonhos. As amizades estarão mais ativas e podem ajudar na paquera. Depois de cuidar das obrigações, divirta-se um pouco.



GÊMEOS



A ambição estará em alta. Esforce-se um pouco mais para atingir os seus objetivos. O romance não vai trazer grandes novidades.



CÂNCER



Restabeleça o contato com as pessoas queridas. Invista em maneiras alternativas para matar a saudade. Sair da rotina aumenta as chances de conquista.



LEÃO



A Lua vai estimular as mudanças. Aprimore a saúde e o visual. Evite perder a concentração nas suas tarefas. A sensualidade deve animar a paquera.



VIRGEM



Os relacionamentos estarão em foco. Firme uma sociedade no mercado profissional. Com o parceiro, um programa diferente pode animar o dia.



LIBRA



O astral indica cuidar da saúde e abrir mão de velhos hábitos. Curta os momentos de lazer. O ciúme pode abalar o relacionamento amoroso.



ESCORPIÃO



O dia vai trazer muita animação. Concentre-se no trabalho e se divirta depois. Participe de sorteios. Momentos românticos melhoram a vida a dois.



SAGITÁRIO



Conte com o apoio dos familiares e resolva pendências do lar. Uma oportunidade profissional pode pintar hoje. Um programa caseiro pode animar o romance.



CAPRICÓRNIO



A comunicação recebe as melhores energias. Expanda os seus contatos e organize reuniões. O astral promete novidades na paquera.



AQUÁRIO



Organize o orçamento e os seus gastos. Compre algo valioso ou faça uma reforma na casa. Uma conquista conjunta pode surgir no relacionamento.



PEIXES



Hoje você vai resolver alguns assuntos pessoais em ordem. Ajudar alguém vai te fazer bem. O seu jeito descontraído vai atrair a paquera.