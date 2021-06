Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 15:20

Rio - A convivência com a vizinhança nem sempre é harmônica. Nesse período de pandemia da covid-19, em que as pessoas estão passando mais tempo em casa, pequenas desavenças estão ganhando uma maior importância entre os vizinhos. Que tal recorrer às simpatias para melhorar essa relação?



Leia Mais Conheça o salmo 95 para fortalecer o corpo e a alma

Publicidade

Simpatia para ter harmonia com os vizinhos



Quando estiver em um momento de desavenças, reze o Salmo 41 ao amanhecer. Ao fazer a prece, mentalize o seu vizinho.



Publicidade

Salmo 41



Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre; o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará, e o conservará em vida; será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade; tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim; sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: Quando morrerá ele, e perecerá o seu nome? E, se algum deles vem me ver, fala coisas vãs; no seu coração amontoa a maldade; saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram à uma contra mim; contra mim imaginam o mal, dizendo: Uma doença má se lhe tem apegado; e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces: que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e Amém.