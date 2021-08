A silhueta de Mercúrio - NASA/Bill Ingalls

A silhueta de MercúrioNASA/Bill Ingalls

Publicado 17/08/2021 17:00

Rio - Mercúrio entrou em Virgem no dia 11, onde permanece até 30 de agosto. A astróloga Isabella Cariello conta que, neste signo, o astro está em dupla dignidade, porque está em domicílio e exaltado, o que faz com que os assuntos tratados pelo planeta fiquem mais favorecidos. O período é propício para o raciocínio mental e para as pesquisas científicas.

Segundo Isabella Cariello, Mercúrio, de modo geral, rege a comunicação, a tecnologia e os contratos. “O planeta é chamado de neutro. Ele não é benéfico, tampouco maléfico. É adaptável. Ele representa as minúcias do trabalho e raciocínio mental e tem como características os assuntos que estão relacionados à versatilidade”.Em Virgem, a astróloga revela que o planeta se sente confortável para a transmissão de mensagens, para a comunicação e expressão corporal e verbal. “É uma época boa para tudo aquilo que a gente precisa organizar por minúcias. A atenção aos detalhes, para corrigir e organizar as coisas que estavam bagunçadas. Neste signo, é como se pudéssemos fazer uma faxina pessoal para colocar cada coisa em seu lugar. Além disso, Mercúrio rege salas de aula, as pesquisas, o comércio e a locomoção serão favorecidos.”Além de Mercúrio, Marte também está posicionado em Virgem. Ainda de acordo com Isabella, a sensação é de colocar a ‘mão na massa’ para realizar as coisas. “Enquanto Mercúrio quer organizar as ideias, Marte traz a capacidade de agir para conquistar os resultados. O lado desafiador é que os dois estão fazendo uma conjunção até 28 de agosto, o que traz uma ansiedade e tensão. Neste período, as pessoas podem ficar mais ansiosas e aflitas. A dica é tomar cuidado com a rigidez com as palavras.”